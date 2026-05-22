¿Llueve en Salta? El pronóstico para el feriado largo del 25 de Mayo

El fin de semana largo por el 25 de Mayo llegará a Salta con tiempo mayormente estable, mañanas frías y tardes más agradables, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La pregunta clave para quienes planean actividades al aire libre es si lloverá. Por ahora, el SMN marca baja probabilidad de precipitaciones durante los próximos días, aunque con presencia de nubosidad en algunos tramos del fin de semana.

Para este viernes, se espera una máxima de 12° y una mínima de 6°, con cielo entre algo y parcialmente nublado.

El sábado continuará fresco, con una temperatura máxima de 13° y mínima de 3°. La probabilidad de lluvia se mantiene baja.

El domingo será una de las jornadas más agradables: la máxima treparía hasta los 18°, con mínima de 3° y cielo parcialmente nublado.

Cómo estará el lunes 25 de Mayo

El lunes feriado se presentaría con buenas condiciones para actividades familiares, actos patrios y salidas al aire libre. El pronóstico indica una máxima de 17° y una mínima de 6°, sin lluvias importantes previstas.

El dato a tener en cuenta será el frío durante las primeras horas del día, por lo que conviene salir abrigado, especialmente para quienes participen de actividades desde temprano.

Qué pasará después del feriado

Desde el martes, el tiempo mejoraría todavía más. El SMN anticipa una máxima de 20° para el martes y de 18° para el miércoles, con jornadas mayormente estables.

En síntesis: no se esperan lluvias importantes en Salta para el fin de semana largo del 25 de Mayo, pero sí mañanas frías y tardes más templadas.