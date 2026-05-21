Destacan el valor medicinal de la miel de meliponas: hay hasta 40 especies en Salta

Las abejas Meliponas, nativas y sin aguijón, conocidas en la región como “pusquellos” —término de origen quechua—, forman parte de un amplio grupo de especies presentes en América que cumplen un rol clave en los ecosistemas, especialmente en la polinización y la producción de alimentos.

Así lo explicó el biólogo e investigador del CONICET Tucumán, Carlos Molineri, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, quien destacó la enorme diversidad de estas especies frente a la abeja europea, utilizada en la apicultura convencional y responsable de la mayor parte de la miel que se consume a nivel mundial.

“Lo que nosotros conocemos más es la abeja común, la europea, que tiene aguijón y nos pica, pero es la que está asociada a la producción de miel que consumimos. En cambio, las meliponas son abejas nativas, sin aguijón”, explicó.

Molineri precisó que existen alrededor de 500 especies de meliponas en el continente, de las cuales entre 30 y 40 pueden encontrarse en la provincia de Salta. Estas abejas, señaló, son más pequeñas, mansas y fáciles de manejar, lo que las convierte en una alternativa accesible para la meliponicultura domiciliaria.

“Son una bendición, se pueden tener en casa y no tienen aguijón. Producen miel, aunque en menor cantidad que la abeja europea, pero con un alto valor medicinal, se usa como un suplemento que ayuda a levantar las defensas, a tratar resfríos e incluso en medicina ocular”, afirmó.

El investigador destacó además el potencial de estas especies en la medicina tradicional y su vínculo con saberes ancestrales. “Hay un campo muy interesante para seguir explorando en torno a sus propiedades y su uso tradicional”, concluyó.