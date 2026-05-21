Invitan a un taller para conocer abejas nativas sin aguijón

El próximo sábado 30 de mayo, de 15 a 18 horas, se realizará el taller “Conociendo las abejas nativas sin aguijón”, una propuesta organizada por la Regional NOA de la AABDA junto a la Fundación Cebil. La actividad contará con un bono contribución voluntario de $5.000, a beneficio del vivero de árboles nativos del proyecto “Ciudad de las Aves”.

“Es para quienes la conocen y quienes no, es contar qué son las abejas meliponas, nuestras abejas nativas sin aguijón, cuál es su importancia en la polinización, en la producción de propóleos y en las cremas que se hacen con sus ceras”, explicó el meliponicultor y apicultor, biólogo del CONICET Tucumán, Carlos Molineri, por Aries.

Molineri subrayó el rol fundamental de las meliponas para revitalizar la flora nativa y adelantó que durante el taller se abordará la posibilidad de atraer enjambres de manera responsable, a través de “habitaciones temporales” que permitan ofrecer refugio a las abejas, especialmente en entornos urbanos donde escasean los árboles viejos con cavidades naturales.

“Las colmenas se reproducen por enjambres en primavera, y en la ciudad muchas veces no encuentran dónde instalarse. Por eso se pueden ofrecer refugios temporales con botellas de plástico o permanentes con botellas de madera”, explicó.

La actividad es con cupos limitados y las inscripciones se realizan por WhatsApp al 3875389833.