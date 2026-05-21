Invitan a un taller para conocer abejas nativas sin aguijón

Se realizará el 30 de mayo en el Espacio Cultural Cebil. Busca difundir el rol de las abejas nativas sin aguijón en la polinización y la conservación de la flora autóctona.
Salta21/05/2026

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El próximo sábado 30 de mayo, de 15 a 18 horas, se realizará el taller “Conociendo las abejas nativas sin aguijón”, una propuesta organizada por la Regional NOA de la AABDA junto a la Fundación Cebil. La actividad contará con un bono contribución voluntario de $5.000, a beneficio del vivero de árboles nativos del proyecto “Ciudad de las Aves”.

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“Es para quienes la conocen y quienes no, es contar qué son las abejas meliponas, nuestras abejas nativas sin aguijón, cuál es su importancia en la polinización, en la producción de propóleos y en las cremas que se hacen con sus ceras”, explicó el meliponicultor y apicultor, biólogo del CONICET Tucumán, Carlos Molineri, por Aries.

Molineri subrayó el rol fundamental de las meliponas para revitalizar la flora nativa y adelantó que durante el taller se abordará la posibilidad de atraer enjambres de manera responsable, a través de “habitaciones temporales” que permitan ofrecer refugio a las abejas, especialmente en entornos urbanos donde escasean los árboles viejos con cavidades naturales.

“Las colmenas se reproducen por enjambres en primavera, y en la ciudad muchas veces no encuentran dónde instalarse. Por eso se pueden ofrecer refugios temporales con botellas de plástico o permanentes con botellas de madera”, explicó.

La actividad es con cupos limitados y las inscripciones se realizan por WhatsApp al 3875389833.

Taller Meliponas

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