Este viernes se desarrollará la 3ª Sesión Plenaria de la Convención Municipal

De acuerdo a lo previsto, en la Sesión Plenaria de este viernes se van a tratar los dictámenes de la Comisión Redactora, en lo referido a: Tribunal de Cuentas, Tribunal de Faltas, Centros Vecinales, Discapacidad, Consumidores y Usuarios, Desarrollo económico y social, Defensor del Pueblo, Ejecutivo y Administración Municipal, Funciones Municipales, Deberes y derechos de los vecinos.

Cabe recordar que el proceso de reforma parcial de la Carta Municipal dio inicio el pasado 1 de marzo, fecha en la que se llevó a cabo la Primera Reunión de la Convención Municipal, convocada en el marco de lo establecido por la Ordenanza Nº 16.337. El 13 de marzo se concretó la 1ª Sesión Plenaria de la Convención Municipal Constituyente. En esa oportunidad, los convencionales aprobaron el Reglamento Interno que rige el funcionamiento del cuerpo, además de dar tratamiento a los asuntos entrados y al correspondiente Orden del Día. Asimismo, se dispusieron las futuras convocatorias y cronogramas de trabajo.

Mientras que el pasado viernes 15, en la 2ª Sesión Plenaria se incluyó el tratamiento y la aprobación de cuatro dictámenes. Dos de ellos pertenecientes a la Comisión Dogmática, uno a la Comisión Orgánica y el último a la Comisión de Nuevos Institutos y Derechos.

Entre los temas que recibieron aprobación se encuentran: lo referido a la promulgación y veto de Ordenanzas, requisitos para acceder al cargo de concejal, quiénes no pueden ser elegidos para cumplir el cargo, duración de los mandatos, funcionamiento de las sesiones, facultades del Cuerpo y tratamiento del Presupuesto municipal. Así como artículos de la Carta Municipal referidos a Medio Ambiente, Educación, Cultura, Recreación, Deporte y Turismo. Sumándose la incorporación de nuevos artículos sobre defensa del orden constitucional y simbología municipal.

El órgano está integrado por los convencionales Santiago López Sola, María del Socorro Alancay, Gabriel Barbito, Jorge Daguer, Gino Dimatteo, José Fadel, Gonzalo Guzmán Coraita, Adriana Herrera, Nadia Herrera, Guadalupe Humano, Sonia Serrano (todos de La Libertad Avanza); Estela Méndez (Avanza Libertad); Mónica Gabriela Juárez, Darío Madile, Rodrigo Monzo, Viviana Elizabeth Moreno, Constanza La Mata (todos de Unidos por Salta); José Luis Napoleón Gambetta, Mabel Cristina Gómez, Omar Exeni y Carina Paola Iradi (todos de Vamos Salta).

En cuanto a las autoridades de la Convención, se encuentra como presidente el convencional Gonzalo Guzmán Coraita; como vicepresidente 1°, Santiago López Sola; y como vicepresidenta 2ª, Nadia Herrera. Asimismo, Carla Ferril ocupa el cargo de secretaria Administrativa; Andrés Blosser, el de Prosecretario Administrativo; Martín Gerónimo, el de secretario Legislativo; y Gabriel Moya, el de Prosecretario Legislativo.