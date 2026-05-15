Convención Municipal: el turismo, punto de arduo debate entre convencionales

El recinto del Concejo Deliberante capitalino fue escenario de una nueva sesión de la Convención Municipal que aborda modificaciones en la Carta Orgánica de la Ciudad y que tiene a La Libertad Avanza como fuerza mayoritaria.

Cabe destacar que la discusión sobre las modificaciones en los artículos referidos a Educación, Deporte y Cultura transitaron sin mayores sobresaltos, incluso con libertarios y oficialistas provinciales/municipales llegando a acuerdos. Sin embargo, la mayor discusión se refirió al artículo 92 que hace referencia al turismo y su fomento.

Así las cosas, el bloque libertario consideró necesario que el Estado deje de presionar a los privados y que, en definitiva, es el empresariado el que – sin intervención estatal – pondrá de pie la actividad.

En tanto, desde el oficialismo se advirtió que es el propio sector turístico es el que reclama efectivas políticas de Estado, más en la actual situación económica que atraviesa el país. Por otro lado, también se explicó que el Municipio no puede desentenderse de los controles relacionados a la actividad; sin controles no se puede garantizar la seguridad de salteños y turistas que visitan la ciudad.

A la hora de la votación, el dictamen de mayoría – es decir, el de la Libertad Avanza – resultó aprobado.