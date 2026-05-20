Madile arremetió contra los convencionales libertarios: “Falta de seriedad”

El presidente del Concejo Deliberante capitalino y convencional municipal, Darío Madile, tomó la palabra en el tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria del cuerpo y arremetió contra sus pares libertarios de la Convención.

Explicó que, respecto a la polémica desatada en torno al turismo, existían dos dictámenes.

“El de mayoría, de LLA, quita la presencia del Estado en todo lo que tenga que ver con el turismo, un dictamen que, por los números que tiene este bloque, fue aprobado y quedó instalado”, aseguró, y señaló que el dictamen de minoría generaba la presencia estatal como forma de acompañamiento al sector; “se creaba el Consejo de Turismo, integrado por el Estado y representantes del sector privado”, completó.

Asimismo, dijo sentirse preocupado por la actitud de los convencionales libertarios, quienes, entiende, no tienen en cuenta que se está modificando la Carta Orgánica por, al menos, 20 años.

“Yo no voy a tranzar la ausencia del Estado en un gobierno municipal”, disparó Madile, e indicó que LLA puso como argumento que esta era una promesa de campaña; “preocupa la falta de seriedad con la que se está trabajando. LLA está haciendo una modificación partidaria en base a su ideología y está perjudicando a muchos sectores. El sector turístico ha rechazado la iniciativa”, finalizó.