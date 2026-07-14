La Justicia congeló 25 billeteras cripto del caso $LIBRA

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el congelamiento de 25 cuentas de criptoactivos vinculadas a la investigación por el caso $LIBRA y exigió a seis exchanges internacionales que revelen la identidad de sus titulares y entreguen el historial completo de movimientos. La resolución se dictó a pedido del fiscal Eduardo Taiano y se sustentó en un informe técnico del Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA).

Las medidas alcanzan a billeteras radicadas en Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex: diez direcciones en la primera plataforma, ocho en Bybit, dos en OKX, dos en CoinEx, una en FixedFloat y dos en Bitfinex. El magistrado ordenó además que cada exchange entregue el legajo completo de sus clientes bajo el estándar KYC (Know Your Customer), que incluye documentación de apertura de cuenta, memorandos internos, registros de conexiones IP, interacciones dentro de la plataforma, datos de cuentas bancarias vinculadas y el historial íntegro de transacciones asociadas a las direcciones señaladas. Los oficios serán diligenciados por el Departamento Técnico del Cibercrimen de la PFA.

La medida se dispuso ante “la ausencia de un ente rector en materia de criptomonedas” y para “evitar un perjuicio de imposible reparación ulterior”, según la resolución.

Además se la consideró “indispensable” para “prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes que podrían constituir el producto o provecho del delito que se investiga, asegurar un eventual recupero de activos y evitar que se sigan cometiendo delitos durante el transcurso de la tramitación del sumario”.

El caso $LIBRA tiene como punto de partida el posteo en su cuenta en la red social X por parte del presidente Javier Milei el 14 de febrero de 2025, en la que promocionó el token.

Qué reveló el informe

La solicitud de la fiscalía, que tiene delegada la investigación, se apoyó en un informe que reconstruyó el flujo de fondos mediante la técnica de backward tracing —trazabilidad a la inversa— y análisis OSINT. Según ese trabajo, los fondos investigados partieron de un conjunto de billeteras denominadas “Team Libra Wallets”, desde las cuales se movilizaron millones de tokens hacia el protocolo descentralizado de liquidez Meteoro Libra entre el 14 y el 15 de febrero de 2025. Esos saldos confluyeron luego en una wallet intermediaria común que fue identificada.

Desde esa billetera se transfirieron fondos, el 25 de noviembre de 2025, hacia otra dirección catalogada por la plataforma de análisis forense Arkham como “Solana First Funder: Libra – Squads Vault – Milei CATA”.

El 10 de mayo de 2026, según el informe policial, se inició una salida masiva de fondos a través de un protocolo de interoperabilidad: 498.539,85 USDT llegaron a una billetera en la red Tron, luego de que el equivalente en USDC fuera depositado en Solana. La operación se ejecutó en apenas 16 segundos mediante un esquema de solvers —entidades automatizadas con liquidez en ambas redes— sin intervención de una casa de cambio tradicional.

Una vez radicados los fondos en la red Tron, el flujo ingresó a la cuenta de concentración. Desde allí, según el informe de Cibercrimen, se desplegó una estrategia de pitufeo digital o smurfing: la distribución diaria de montos fragmentados hacia múltiples billeteras con el fin de dificultar su rastreo. La investigación también identificó diecisiete “puentes” de criptoactivos USDC o USDT de la red Solana hacia la red Tron, todos depositados en una billetera.

Milei y el posteo

El caso $LIBRA tiene como punto de partida una publicación del presidente Javier Milei en su cuenta de X (@JMilei) el 14 de febrero de 2025, en la que promocionó el token. El precio del activo escaló desde U$S 0,01 hasta cerca de U$S 5 en pocas horas, para luego desplomarse tras operaciones de venta atribuidas a los creadores del token y a actores con acceso a información privilegiada. Más de 40.000 personas habrían sufrido pérdidas, y el retiro de fondos habría alcanzado aproximadamente 100 millones de dólares, según la denuncia.

Las empresas extranjeras Kip Network, representada por Julian Peh, y Kelsier Ventures, del estadounidense Hayden Davis, están señaladas como partícipes en la creación y el lanzamiento del token. La semana pasada el juez apartó a querellantes que se habían presentado como inversores damnificados, en una decisión que fue apelada ante la sala I de la Cámara Federal porteña.

En la investigación están imputados el lobista Mauricio Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy y Davis.

Infobae