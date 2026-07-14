En el Ejecutivo aseguran que no está previsto admitir la solicitud de ATE para frenar la actividad desde el mediodía. La mesa chica del Gobierno verá el encuentro desde la Casa Rosada.
Ravier defendió a Milei y aseguró que sus dichos sobre Thatcher fueron sacados de contexto
Política14/07/2026Rocío Monteros Di Pietro
El vocero presidencial afirmó que el Presidente valora a la ex primera ministra británica por su política económica y negó que eso contradiga el reclamo argentino por las Islas Malvinas.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que Javier Milei fue "sacado de contexto" por sus elogios a Margaret Thatcher y explicó que el mandatario admira "su plan de estabilización, la baja de la inflación y parte de su ideología económica". En ese sentido, sostuvo que esas declaraciones no implican un cambio en la posición argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas.
Durante una conferencia de prensa, Ravier remarcó que el Gobierno continúa sosteniendo el reclamo por Malvinas y destacó que el Presidente trabaja "todos los días" en ese objetivo a través de la política exterior. Además, confirmó que el proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central sigue en estudio y aún no tiene fecha de envío al Congreso.
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