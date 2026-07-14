Ravier defendió a Milei y aseguró que sus dichos sobre Thatcher fueron sacados de contexto

El vocero presidencial afirmó que el Presidente valora a la ex primera ministra británica por su política económica y negó que eso contradiga el reclamo argentino por las Islas Malvinas.
Política14/07/2026Rocío Monteros Di PietroRocío Monteros Di Pietro

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El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que Javier Milei fue "sacado de contexto" por sus elogios a Margaret Thatcher y explicó que el mandatario admira "su plan de estabilización, la baja de la inflación y parte de su ideología económica". En ese sentido, sostuvo que esas declaraciones no implican un cambio en la posición argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

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Durante una conferencia de prensa, Ravier remarcó que el Gobierno continúa sosteniendo el reclamo por Malvinas y destacó que el Presidente trabaja "todos los días" en ese objetivo a través de la política exterior. Además, confirmó que el proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central sigue en estudio y aún no tiene fecha de envío al Congreso.

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