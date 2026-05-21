Mangione reunió a los gerentes y garantizó los medicamentos de alto costo

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, encabezó una reunión de trabajo presencial que convocó a los equipos gerenciales y directivos de las diferentes zonas sanitarias de toda la provincia. El encuentro tuvo como ejes centrales la consolidación de una salud pública con impronta profundamente federal, la optimización de los canales de comunicación interna.

Durante su alocución, el ministro expresó su agradecimiento y reconocimiento al sacrificio diario que realizan los profesionales del interior de la provincia.

"Quienes nos formamos para esto compartimos un único objetivo: romper los viejos paradigmas y dar salud. Nos une el orgullo de un sistema sanitario que hoy es ejemplo a nivel nacional, con proyectos innovadores que el resto del país busca replicar, como el modelo de Hospital Digital y la Historia Clínica SAFESA", destacó Mangione.

El Ministro hizo hincapié en el carácter federal de la gestión y ponderó la capacidad de respuesta inmediata que viene demostrando el sistema ante situaciones críticas en el territorio, tales como siniestros viales asistidos con éxito en el hospital de El Carril, la rápida intervención ante cuadros complejos como accidentes cerebrovasculares (ACV) en Orán, Rosario de la Frontera y Cafayate o el denodado despliegue de asistencia médica y evacuación de pacientes bajo condiciones climáticas extremas en Santa Victoria Este, Rivadavia Banda Sur, Nazareno e Iruya.

"A pesar de las dificultades presupuestarias que son de público conocimiento, nuestro sistema sanitario sale adelante porque se conduce con el corazón. Ante cada adversidad, el personal de apoyo y los profesionales médicos han estado a la altura de las circunstancias", afirmó.

Medicamentos oncológicos y Remediar

En el plano de la gestión de recursos, Mangione transmitió tranquilidad a los gerentes de cara a los próximos meses tras confirmar los resultados de sus recientes reuniones de trabajo en Buenos Aires. El titular de la cartera anunció que, fruto de intensas negociaciones, se firmó el compromiso formal por el cual el Gobierno Nacional continuará haciéndose cargo de los medicamentos oncológicos de alto costo, así como de 22 medicamentos esenciales pertenecientes al programa Remediar* que corrían el riesgo de ser recortados. Asimismo, adelantó que bajo los lineamientos del gobernador Gustavo Sáenz, se prevén mejoras en el sector para el mes de junio.

Hacia el cierre del encuentro, el ministro instó a los directores de zona a intensificar las recorridas territoriales preventivas para anticiparse a los problemas locales y exigió a todas las gerencias un compromiso de gestión activa y permanente. Asimismo, solicitó optimizar la comunicación de forma vertical a través de los canales institucionales correspondientes para agilizar la resolución de conflictos.

"Los números analizados demuestran que venimos haciendo un buen trabajo, pero sé que nos faltan muchas cosas y que podemos estar aún mejor. Mi único objetivo es transformar la salud de nuestra provincia, trabajando en equipo, con comunicación y dejando la vida por nuestra gente", concluyó Mangione.