Milei recibe a Adorni para repasar agenda de gestión

Desde la Jefatura de Gabinete revelaron que se trata de un desayuno de trabajo habitual.
Política21/05/2026

El presidente Javier Milei recibe esta mañana al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Quinta de Olivos para una nueva reunión de trabajo en medio de la polémica abierta entre el asesor presidencial, Santiago Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que escaló en redes sociales. 

"Es un desayuno de trabajo", sintetizaron a la Agencia Noticias Argentinas desde la Jefatura de Gabinete. La última reunión del estilo tuvo lugar el pasado viernes que, en el segundo tramo del encuentro, se sumó además el canciller Pablo Quirno.

indec-2180987El INDEC publica el dato clave de la actividad tras la caida del primer bimestre

Asimismo, el intercambio se da luego de que la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, anticipara la presentación de su declaración en un nuevo gesto de presión al ministro coordinador al que apuró para que hiciera pública la suya en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. 

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