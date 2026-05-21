El INDEC publica el dato clave de la actividad tras la caida del primer bimestre

El INDEC publicará esta tarde el dato de la actividad económica correspondiente al mes de marzo. La expectativa oficial y del mercado es alta. Se busca determinar si la economía argentina comenzó a registrar un proceso de reactivación o si continúa estancada en los niveles negativos del primer bimestre del año, donde la actividad general había mostrado una caída interanual superior al dos por ciento.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró optimista en las horas previas. Sostuvo que los indicadores adelantados de marzo ya muestran signos claros de recuperación. El jefe de la cartera económica destacó que la producción industrial manufacturera creció un cinco por ciento interanual, mientras que el índice de la construcción trepó un doce coma siete por ciento en la misma medición. Sin embargo, en el Palacio de Hacienda son cautos. Reconocen que el verdadero motor de arranque se sentirá recién entre los meses de mayo y junio. Para ese período, el Gobierno confía en el impacto positivo de las nuevas concesiones viales, la flexibilización de la reforma laboral y los fondos que ingresen por la Ley de Inocencia Fiscal.

Por el lado de las consultoras privadas, los números también anticipan un rebote técnico para marzo. El índice de la consultora Analytica estima una suba del cero coma nueve por ciento, mientras que la Fundación Capital estira ese crecimiento hasta el uno coma seis por ciento mensual. Los analistas privados aclaran que este repunte estuvo empujado casi exclusivamente por el sector externo y la industria. Se registraron picos históricos en la molienda de girasol y maíz, un incremento del cinco por ciento en la producción automotriz y una mayor demanda de energía eléctrica por parte de las grandes fábricas.

La cruz de la moneda sigue siendo el mercado interno. El mismo informe de las consultoras advierte que la demanda de los hogares no experimenta ninguna clase de rebote. El consumo privado en los comercios, el uso de las tarjetas de crédito y los índices de confianza del consumidor continuaron en terreno negativo durante marzo. Esto demuestra que la recuperación tiene un comportamiento en forma de serrucho y que la mejora en las grandes industrias todavía no se derrama en los ingresos de la gente de a pie.

Con información de Infobae