“El informe está concluido y terminado”, afirmó Pereyra Maidana

La auditora general de la provincia, Elsa del Valle Pereyra Maidana, confirmó que el informe financiero sobre el Fondo de Reparación Histórica ya está terminado y atraviesa la etapa final del procedimiento administrativo.

En diálogo con N&N por Aries, explicó que el trabajo se encuentra actualmente en instancia de notificación a los funcionarios y exfuncionarios auditados, quienes deben responder las observaciones realizadas.

“El informe está concluido, está terminado, en etapa de notificación”, aseguró.

Pereyra Maidana detalló que la auditoría abarcó el período comprendido entre 2012 y 2023 y que el equipo técnico revisó más de 50 mil registros contables para determinar cuánto le costó realmente a la Provincia el endeudamiento vinculado al Fondo.

La auditora defendió los tiempos del procedimiento y aclaró que esperó la cancelación definitiva de las cuentas para poder emitir una opinión completa sobre todo el proceso económico, contable y financiero.

Según indicó, una vez vencido el plazo para que los auditados respondan, emitirá su opinión final y el informe será remitido a la comisión bicameral de la Legislatura.

“Yo cumplí estrictamente con la normativa”, remarcó, al rechazar cuestionamientos sobre supuestas demoras.