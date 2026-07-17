Un informe detectó inconsistencias en el patrimonio de Adorni

La causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito dio un paso más este viernes. El fiscal que revisa los números del exjefe de Gabinete, Gerardo Pollicita, recibió a primera hora un informe que reafirma con rigor técnico las inconsistencias detectadas por los investigadores en los números de la familia Adorni.

El trabajo era esperado en la fiscalía porque es considerado una pieza clave para avanzar hacia el requerimiento de justificación de bienes del exfuncionario de Javier Milei. Esa instancia es propia del delito de enriquecimiento ilícito, que alcanza solo a funcionarios, y es la antesala de un eventual llamado a indagatoria.

El informe que llegó a la fiscalía de Pollicita es un extenso análisis técnico sobre la evolución patrimonial del exfuncionario. Fue realizado por un organismo especializado del Ministerio Público, la DAFI, y ajustado según los criterios de la fiscalía.

Fuentes al tanto de su contenido indicaron que el núcleo duro está constituido por una revisión año a año de las declaraciones juradas del exfuncionario que señala los agujeros explicativos en los números de Adorni y su mujer, Betina Angeletti, responsable de algunos de los gastos familiares y alcanzada también por la pesquisa.

Durante la feria judicial de invierno, que se extenderá durante las próximas dos semanas, los investigadores de la fiscalía estarán abocados a revisar el trabajo de la DAFI para darle un encuadre jurídico, dijeron en Comodoro Py.

Luego, cuando la actividad se reanude, en los primeros días de agosto, Adorni podría ser citado a dar las primeras explicaciones sobre sus números.

Se trata de una intimación formal mediante la cual se le comunica a un funcionario o exfuncionario que se detectó un incremento injustificado de su patrimonio y se le otorga la oportunidad de explicar el origen de esos fondos.

Será la primera vez que el exfuncionario deba ofrecer una explicación judicial sobre sus movimientos. Hasta ahora, su defensa, en manos de Matías Ledesma, participó de todas las declaraciones e instancias del expediente, pero con un rol pasivo.

Si esa explicación es considerada insuficiente por los investigadores, muy probablemente el funcionario sea citado a indagatoria. El pedido de indagatoria puede hacerlo el fiscal, pero la decisión de llamarlo o no la debe tomar el juez del caso, Ariel Lijo.

La Nación