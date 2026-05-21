“No puedo votar un proyecto que perjudica a los salteños”, dijo Biella tras la sesión por Zonas Frías

El diputado nacional por Salta, Bernardo Biella, votó en contra de la modificación del régimen de Zonas Frías durante la sesión en la Cámara de Diputados y advirtió que la medida podría dejar sin subsidio a más de 668 mil salteños. El legislador aseguró que el proyecto perjudica especialmente a los departamentos del interior provincial y cuestionó la falta de precisiones sobre el destino de los fondos que actualmente sostienen el beneficio.

Así, Biella rechazó el dictamen de mayoría y también votó en contra del Capítulo I de la iniciativa, aunque acompañó afirmativamente los capítulos II al VI. El proyecto impulsado por el oficialismo busca modificar el esquema de subsidios al gas natural para usuarios residenciales alcanzados por el régimen de Zonas Frías.

“La verdad que voté en contra. Ya lo había hecho para la Ley de Presupuesto, cuando este mismo proyecto estaba incluido en el artículo 11”, sostuvo el legislador salteño al fundamentar su postura.

Biella explicó que una de las principales razones de su rechazo es que “deja a muchos departamentos de mi provincia sin este subsidio”, lo que implicaría que miles de usuarios pasen a pagar el valor pleno del servicio. “La mayoría de ellos hoy paga el 50% del gas gracias a este beneficio”, remarcó.

El diputado también puso el foco en la llegada del invierno y las dificultades para calefaccionar los hogares en distintas zonas de Salta. “Viene un invierno muy frío y justamente las zonas del Alto Valle y el Valle de Lerma necesitan una calefacción económica, porque hoy la electricidad es casi inviable para calefaccionar un hogar”, señaló.

En ese contexto, advirtió además sobre el impacto sanitario que podría generar la pérdida del subsidio. “No podemos permitir que estas enfermedades progresen por el hacinamiento de nuestras familias, que van a tener que calefaccionar con braseros y generar monóxido de carbono”, afirmó, al mencionar el incremento de casos de influenza H3N2.

Otro de los cuestionamientos de Biella estuvo vinculado al financiamiento del régimen. Según explicó, el subsidio de Zonas Frías no se sostiene con fondos del Tesoro nacional, sino con un aporte que realizan todos los usuarios de gas del país. “Lo pagamos todos los usuarios con un 7,5% de cada boleta. Y nadie explica qué va a pasar con ese dinero si reducen las zonas alcanzadas”, sostuvo.

En ese sentido, el legislador advirtió que el monto recaudado podría terminar siendo utilizado para otros fines fiscales. “Puede pasar lo mismo que con el impuesto a los combustibles, que no se vuelca en rutas sino que termina ayudando al equilibrio fiscal”, cuestionó.

Finalmente, Biella insistió en que la modificación del régimen tendrá consecuencias directas sobre el bolsillo de los usuarios salteños. “668 mil 500 salteños perderían el subsidio del gas y pasarían a pagar el doble”, afirmó. Y concluyó: “Los diputados somos representantes de las familias y de las comunidades, pero también del bolsillo de cada uno de los salteños”.