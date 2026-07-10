El Gobierno admitió que el programa económico "todavía no beneficia a mucha gente"

El viceministro de Economía, José Luis Daza, admitió recientemente que “mucha gente todavía no percibe los beneficios” del programa económico actual, días después de presentar el programa financiero para el 2026 y 2027. Aunque el funcionario sostuvo que la economía ha alcanzado un "equilibrio absolutamente robusto", reconoció que estos avances todavía no se reflejan plenamente en la vida cotidiana de la población.

En una entrevista a la TV Pública, el número 2 del ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el programa económico está en una etapa donde las piezas "empiezan a cuajar", pero falta que la estabilidad macroeconómica se traslade de manera más intensa al bolsillo de los ciudadanos. “Mucha gente todavía no lo siente, mucha gente todavía no percibe, no recibe los beneficios, pero está todo cuajando para que se empiece a sentir de manera más intensa”, precisó el funcionario.

Respecto al horizonte electoral, Daza descartó de plano la implementación de un “plan platita” para incentivar el consumo mediante gasto público. El funcionario aseguró que el Gobierno no realizará política monetaria o fiscal populista con fines electorales, diferenciándose de administraciones anteriores. La apuesta oficial consiste en que el crecimiento sea traccionado por la inversión privada y la expansión del crédito, reemplazando el impulso tradicional del gasto estatal.

Sin embargo, el acceso al financiamiento enfrenta obstáculos severos, ya que las tasas de interés continúan en niveles muy altos (entre el 60% y 70%) debido a la cautela de los bancos frente a la volatilidad. El viceministro también señaló que la alta carga impositiva es un factor determinante que hace que el crédito sea "inaccesible o impagable" para gran parte de la sociedad. A pesar de esto, el Gobierno destacó un incremento del 1,9% mensual en los préstamos de corto plazo para empresas, lo que interpretan como una señal de reactivación.

En el frente externo, el equipo económico confirmó que se encuentran negociando una nueva operación de financiamiento por u$s1100 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y otros organismos internacionales. El objetivo final es que Argentina recupere el "grado de inversión" en los próximos años para reducir drásticamente el costo del capital. Según los cálculos oficiales, alcanzar esta categoría permitiría un ahorro cercano a los u$s2000 millones anuales en el pago de intereses de la deuda soberana.

Finalmente, de cara a las elecciones presidenciales de 2027, el Gobierno sostiene que el país llegará en una posición de solidez inédita en las últimas cuatro décadas. Daza argumentó que los comicios no deberían generar una crisis, ya que el país contará con superávit fiscal y externo, reservas y un sistema bancario fortalecido. De esta manera, Daza aseguró que confía en que la disciplina fiscal y la estabilidad cambiaria serán suficientes para evitar los desequilibrios que históricamente afectaron a la Argentina en años electorales.

Con información de C5N