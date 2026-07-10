Alejandro Saravia: " Milei está en una coyuntura, tiene que optar por ser bisagra o péndulo”

En ‘Cara a cara’ – con la conducción del periodista Mario Peña - el analista y referente de la política salteña, Alejandro Saravia, analizó el rumbo del gobierno de Javier Milei y sostuvo que el Presidente atraviesa un momento decisivo de su gestión, en el que deberá definir si se convierte en el impulsor de un nuevo ciclo político o si, por el contrario, termina favoreciendo el regreso del kirchnerismo.

Para explicar su mirada sobre la estrategia económica del oficialismo, Saravia recordó el planteo de una economista formada en la Universidad Nacional de Tucumán, con doctorado en Londres, quien sostenía que las reformas estructurales debían anunciarse como medidas de shock, pero implementarse de manera gradual para garantizar su sostenibilidad.

En ese sentido, consideró que Milei intenta replicar aspectos del modelo estadounidense, particularmente en materia de disciplina presupuestaria y equilibrio de las cuentas públicas, aunque advirtió que su estrategia política podría jugarle en contra.

"Milei está en una coyuntura. Tiene que optar por ser una bisagra o un péndulo; es decir, convertirse en el camino hacia una nueva etapa o terminar provocando la vuelta del kirchnerismo", afirmó.

Saravia opinó además que el mandatario incurre en una "sobreactuación" al intentar emular el estilo del expresidente estadounidense Donald Trump, una actitud que, según su análisis, podría fortalecer a la oposición en lugar de consolidar su propio proyecto político.

"Al sobreactuar la imitación de Trump, exagera y terminará siendo un péndulo. Eso significaría volver al pasado, que es lo que promete el kirchnerismo. Me preocupa ese escenario, pero también me preocupa una eventual reelección de Milei", señaló.

No obstante, el analista reconoció que una gestión presidencial completada podría dejar un cambio de fondo en la cultura política argentina.

"Creo que, si Milei termina su primer mandato, va a conseguir instalar definitivamente el valor del equilibrio fiscal y que toda la dirigencia argentina tome conciencia de que no se puede gastar más de lo que se recauda", sostuvo.

Finalmente, Saravia cuestionó el alcance social del programa económico libertario y advirtió que, a su entender, el crecimiento proyectado beneficiará únicamente a un sector de la población.

"El proyecto de Milei significa el crecimiento del 20 o 25 por ciento de los argentinos; el resto tendrá que arreglarse como pueda", concluyó.