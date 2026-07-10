Sadir rechazó eliminar las PASO y propone volver a suspenderlas

El gobernador de Jujuy consideró que las primarias son "una buena herramienta", aunque admitió que la UCR podría acompañar una nueva suspensión. También destacó el mayor diálogo del Gobierno nacional con las provincias.
Política10/07/2026

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El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, se mostró en contra de la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una de las reformas electorales que impulsa el Gobierno nacional. El mandatario sostuvo que las primarias "son una buena herramienta", aunque planteó que podrían volver a suspenderse, tal como ocurrió en elecciones anteriores, una decisión que, afirmó, deberá debatirse entre gobernadores y legisladores.

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Además, Sadir valoró el cambio de tono en la relación entre la Casa Rosada y las provincias, al señalar que la gestión de Javier Milei mantiene una postura "más dialoguista que antes". En ese sentido, destacó la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete y respaldó la agenda legislativa del oficialismo, entre ella la Ley de Modernización Laboral, al considerar que favorece las inversiones y actualiza la normativa vigente.

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