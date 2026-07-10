Sadir rechazó eliminar las PASO y propone volver a suspenderlas

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, se mostró en contra de la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una de las reformas electorales que impulsa el Gobierno nacional. El mandatario sostuvo que las primarias "son una buena herramienta", aunque planteó que podrían volver a suspenderse, tal como ocurrió en elecciones anteriores, una decisión que, afirmó, deberá debatirse entre gobernadores y legisladores.

Además, Sadir valoró el cambio de tono en la relación entre la Casa Rosada y las provincias, al señalar que la gestión de Javier Milei mantiene una postura "más dialoguista que antes". En ese sentido, destacó la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete y respaldó la agenda legislativa del oficialismo, entre ella la Ley de Modernización Laboral, al considerar que favorece las inversiones y actualiza la normativa vigente.