Sadir rechazó eliminar las PASO y propone volver a suspenderlas
Política10/07/2026
El gobernador de Jujuy consideró que las primarias son "una buena herramienta", aunque admitió que la UCR podría acompañar una nueva suspensión. También destacó el mayor diálogo del Gobierno nacional con las provincias.
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Además, llamó a la sociedad a comprometerse con quienes atraviesan situaciones difíciles, mencionando a jubilados, jóvenes afectados por el narcotráfico, desocupados y personas con discapacidad.
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