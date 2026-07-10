Bisceglia: "No podemos tener un país con un gerente, en vez de presidente"

En Cara a Cara, con la conducción del periodista Mario Ernesto Peña, el periodista y escritor Ernesto Bisceglia cuestionó el proyecto del Gobierno nacional de avanzar hacia un mecanismo de “cierre” del Estado, inspirado en el modelo de "shutdown" de Estados Unidos.

“No se puede tener un país sin Estado, porque el Estado, a través de la Constitución, reparte las garantías y oportunidades por igual. Que no las apliquemos, que hagamos todo lo posible por violentar eso, otro problema, es político", afirmó.

Bisceglia también rechazó la intención de replicar mecanismos utilizados en Estados Unidos marcando las diferencias sociales, económicas e institucionales con Argentina.

"Estados Unidos tiene este sistema, pero es el país más endeudado de la tierra, y está ingresando al cono de sombra con gravísimos problemas sociales, políticos, económicos, y territoriales. Nuestra gente no está preparada para esto, no podemos tener un país donde en vez de un presidente tengamos un gerente", expresó.

Por otro lado, Bisceglia vinculó el debate sobre el rol del Estado con las profundas transformaciones que, a su entender, provocará la inteligencia artificial en el mercado laboral y en la organización de las sociedades.

"Hoy estamos en la cuarta revolución, cuya base es la inteligencia artificial. Y esto va a generar una cuestión social terrible, donde no podemos eliminar el Estado y donde deberíamos fortalecer el concepto de justicia social. Pero no porque sea peronista, se malentendió porque entendimos que la justicia social era repartir la máquina de coser, el subsidio, no. La justicia social es repartir igualdad de oportunidades, lo dice el artículo 16 de la Constitución", sostuvo.

Finalmente, el periodista advirtió que ese principio constitucional también exige que quienes ocupan cargos públicos cuenten con la preparación necesaria para ejercer esas responsabilidades. "Nosotros vemos que las Cámaras y los cargos principales están en gente que está demostrando idoneidad, ni siquiera una formación mínima intelectual", concluyó.