Inauguraron el Monumento “Viaducto El Toro” en Quijano

En el marco de las actividades por el 105.º aniversario de Campo Quijano, el intendente Lino Yonar encabezó la inauguración del Monumento “Viaducto El Toro”, una obra que reconoce el aporte de la familia ferroviaria y de quienes contribuyeron al desarrollo de la localidad a través del ferrocarril.

El nuevo monumento busca preservar la memoria de una de las etapas más importantes de la historia quijaneña, poniendo en valor el trabajo, el esfuerzo y el legado de generaciones de trabajadores ferroviarios que marcaron la identidad de nuestro pueblo.

La obra fue realizada por el escultor Germán Leandro Carrizo, cuyo trabajo permitió materializar este homenaje que desde hoy forma parte del patrimonio urbano de Campo Quijano.

Del acto participaron vecinos, familias ferroviarias y autoridades municipales, quienes acompañaron este significativo reconocimiento a una actividad estrechamente vinculada con el crecimiento de la comunidad.

Con esta inauguración, la Municipalidad de Campo Quijano continúa impulsando acciones destinadas a preservar la historia local y fortalecer la identidad de la comunidad, en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la fundación del municipio.