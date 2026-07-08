La Papa Andina tendrá su gran fiesta este domingo en El Alfarcito

La Quebrada del Toro volverá a convertirse en escenario de una de las celebraciones más representativas de los Valles de Altura. El próximo 12 de julio, el paraje El Alfarcito, ubicado sobre la Ruta Nacional 51, a la altura del kilómetro 82,5, recibirá a vecinos y visitantes para disfrutar de la XIV Fiesta y Feria de la Papa Andina, con entrada libre y gratuita.

La celebración comenzará desde las 9 de la mañana y se extenderá hasta la tarde. La organización prevé la llegada de entre 3.000 y 4.000 personas, por lo que recomendaron regresar antes de que caiga el sol, cuando baja la temperatura en la zona.

En Pelo y Barba, por Aries, el padre Walter Medina destacó que la fiesta crece año a año y remarcó que el eje está puesto en los pequeños productores que bajan desde distintos parajes para ofrecer la papa andina, un producto que definió como “gourmet” y distinto a las variedades industriales.

“Hay gente que para llegar al Alfarcito tarda como 24 horas a lomo de mula, trayendo la papa andina”, contó el sacerdote al describir el esfuerzo de las familias de la zona.

Medina explicó que la celebración nació con el espíritu impulsado por el padre Chifri, quien buscó valorar la vida en los cerros y generar oportunidades para que las familias no deban abandonar sus lugares de origen.

En ese sentido, señaló que el problema del desarraigo sigue siendo una preocupación central y que la fiesta representa una alternativa concreta para visibilizar el trabajo rural.

Además de la venta de papas andinas, la jornada incluirá comidas regionales, productos elaborados por familias del lugar y espectáculos musicales. Entre los artistas anunciados figuran Joaquín Sosa, Canto Frontera, Inti Suma, Los Chachas, Erizo, el grupo El Rejunte de Cachi y músicos de la zona.

El padre Walter también destacó el crecimiento en la calidad de la organización. Recordó que en las primeras ediciones no había gazebos y que actualmente los productores cuentan con capacitación en manipulación de alimentos y mejores condiciones para ofrecer sus productos.

Uno de los atractivos permanentes del lugar es el helado de quesillo, que se vende durante todo el año en el parador de El Alfarcito y que el sacerdote describió como uno de los productos estrella de la zona.

La actividad contará con acompañamiento de los municipios de Campo Quijano y Rosario de Lerma, aunque Medina insistió en que el verdadero trabajo lo realizan las familias productoras.

“Esta fiesta está hecha por los pequeños productores”, resumió.