Biella no votará con el oficialismo las modificaciones de Zonas Frías

La Cámara de Diputados de la Nación se prepara para debatir un proyecto impulsado por el oficialismo que busca actualizar el régimen de subsidios de Zonas Frías y concentrar la asistencia energética en los hogares considerados más vulnerables.

En este contexto, el diputado nacional Bernardo Biella expresó su rechazo a la iniciativa y pidió que el debate se realice con la participación de todos los bloques. “Yo creo que hay que generar el debate, el quórum siempre es importante lograrlo para poder dialogar y debatir que es parte de nuestro trabajo”, sostuvo.

El legislador advirtió que la modificación del régimen tendría un fuerte impacto en la provincia de Salta, al señalar que “afecta directamente a las familias alteñas, del Alto Valle de Lerma y del Bajo Valle de Lerma”, y estimó que más de 600.000 personas podrían verse alcanzadas por la reducción del subsidio. En ese sentido, indicó que el beneficio representa actualmente cerca del 50% de asistencia en las tarifas de gas y electricidad.

Biella también planteó que la eliminación o reducción del subsidio implicaría un incremento significativo en las facturas de servicios. “Aquella persona que hoy paga 40.000 o 50.000 pesos de luz, el mes que viene pagaría 100.000 pesos de luz y gas”, afirmó, al tiempo que advirtió sobre el impacto en un contexto de alta presión económica sobre los hogares.

Asimismo, el diputado señaló que la situación energética del norte argentino no refleja la misma realidad que otras regiones del país. En ese marco, cuestionó que desde el nivel central no siempre se tenga en cuenta la diversidad geográfica y climática de provincias como Salta, y sostuvo que en zonas como el Valle de Lerma existen sectores con condiciones más rigurosas de las que suelen considerarse en el debate nacional.

Finalmente, Biella anticipó que no acompañará el proyecto en el recinto y reafirmó su postura en defensa del esquema de subsidios vigente, al considerar que su modificación podría generar un fuerte impacto en la economía de las familias de la provincia.