Mangione advirtió por daños severos en jóvenes y apuntó contra la legalización de los vapeadores

Luego de que el Gobierno nacional autorizara, mediante una resolución conjunta, la comercialización de vapeadores, bolsitas de nicotina y dispositivos de tabaco calentado registrados, el ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, expresó su rechazo a la medida y aseguró que existen estudios científicos que vinculan estos productos con enfermedades pulmonares graves.

“Hay trabajos científicos presentados en distintas partes del mundo y están apareciendo fibrosis pulmonar en chicos jóvenes”, sostuvo por Aries, el funcionario.

Mangione explicó que muchos usuarios creen erróneamente que vapear es menos dañino que fumar cigarrillos tradicionales, aunque aseguró que los efectos sobre la salud pueden ser igualmente peligrosos.

“No estoy muy de acuerdo con eso de que el vaper sea más sano. En absoluto”, afirmó.

Además, remarcó que cualquier sustancia inhalada de manera artificial puede provocar daños severos en el sistema respiratorio. “Cualquier cosa que estás metiendo en los pulmones no es natural”, señaló.

El ministro también cuestionó los motivos detrás de la decisión nacional y sugirió que existen intereses económicos vinculados a la habilitación de estos productos. “Creo que hay intereses económicos”, expresó.

En ese sentido, indicó que desde el sistema sanitario el impacto termina siendo mucho mayor debido al costo de tratar enfermedades respiratorias complejas. “A mí me sale siete veces más caro tener un paciente en un respirador por fibrosis pulmonar”, advirtió.

Mangione también alertó sobre el crecimiento del consumo de vapeadores entre adolescentes y sostuvo que se está instalando una idea equivocada sobre sus efectos. “No engañemos para vender el producto”, afirmó.

Por último, comparó el fenómeno actual con antiguas campañas que naturalizaban el cigarrillo y aseguró que con el tiempo se comprobó el daño que generaba el tabaco. “El vaper pasa exactamente lo mismo”, concluyó.