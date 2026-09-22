Media sanción al proyecto de protección de Activos Digitales Gubernamentales

La Cámara de Diputados de la Provincia dio media sanción al proyecte que prevé la protección de los Activos Digitales Gubernamentales.

En tal sentido, el representante de Cafayate, Patricio Peñalba, explicó que la necesidad surge a partir de la proliferación de hechos delictivos relacionados a la venta y compra de información sensible en internet.

“Salta está adherida a la ley de datos personales, ahora, la pregunta es ¿Dónde están almacenados esos datos? ¿Cómo se protegen? ¿Cómo se protege toda la información que produce el Estado?”, cuestionó el legislador.

Señaló, en tanto, que se busca proteger los activos digitales creando un marco regulatorio con tres objetivos claros: definir qué son los activos digitales, determina quién es el dueño y regular su uso, administración, custodia y traspaso.

“Queremos garantizarles a los salteños la protección de la información que guardan los gobiernos y asegurar que una nueva administración pueda disponer de toda la información sin mayores inconvenientes.”, concluyó Peñalba.