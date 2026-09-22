Por la visita del papa León XIV, el 9 de noviembre será feriado nacional

El Gobierno nacional confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina. La decisión fue anunciada este martes por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, tras una reunión para coordinar la organización de la llegada del pontífice.

El esquema será diferente durante las dos jornadas siguientes. “Los días martes y miércoles se trabajará dentro de cada una de las jurisdicciones, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, en feriados limitados a las jurisdicciones específicas”, explicó la ministra.

León XIV estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre y desarrollará actividades en Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

La definición sobre los feriados se produjo luego de una reunión en el Ministerio de Seguridad en la que participaron Monteoliva, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y representantes de las jurisdicciones involucradas en la visita.

Monteoliva también adelantó detalles del encuentro previsto para el domingo por la tarde en el Palacio Libertad, el mismo día del arribo del Papa. Según indicó, serán invitados los 23 gobernadores, el jefe de Gobierno porteño, diputados, senadores, integrantes del Poder Judicial y representantes del cuerpo diplomático.

“Ese es un espacio en el que estarán todos los actores políticos, institucionales convocados, invitados y presentes”, señaló la ministra. Durante esa actividad está previsto que hablen León XIV y el presidente Javier Milei.