Esteban rechazó las reformas en discapacidad del Presupuesto 2027

El debate legislativo en torno a las modificaciones sobre el sistema de discapacidad introducidas en el proyecto de Presupuesto 2027 sumó fuertes cuestionamientos desde el plano provincial.

El diputado y exministro de Salud, Juan José Esteban, se pronunció enérgicamente en contra de la iniciativa oficial, al señalar que el texto recurre a un artificio ilegal para desarticular el núcleo de protección consagrado en la Ley de Emergencia en Discapacidad, vulnerando de manera directa los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por la Argentina.

Para el legislador, la inclusión de estas normativas en la ley de gastos y recursos infringe la Ley de Administración Financiera, que prohíbe explícitamente la creación de tributos o la modificación de leyes de carácter permanente mediante esta vía. En su análisis, Esteban desglosó el impacto de los artículos cuestionados:

Pérdida de garantías en pensiones (Art. 36): Cuestionó la reconfiguración de las pensiones no contributivas bajo el concepto estricto de invalidez laboral, fijando un haber del 70% del haber mínimo jubilatorio y alterando los criterios de acceso al desvincularlos del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Traba a la inclusión laboral (Art. 37): Advirtió que declarar la incompatibilidad de las pensiones con los empleos formales en relación de dependencia destruye los avances logrados en materia de inserción socio-laboral.

Financiación y aranceles fragmentados (Arts. 38 y 39): Criticó la reestructuración de los fondos previstos y la eliminación del valor unificado de referencia a nivel nacional (Nomenclador), advirtiendo que obligar a las obras sociales a fijar condiciones de pago fragmentadas aislará a los pacientes y los dejará negociando su cobertura de manera individual.

"Un presupuesto prevé dar previsibilidad, pero no puede hacerse a costa de los derechos de las personas con discapacidad empeorando sus condiciones de vida", sentenció el diputado, sumando su voz al creciente rechazo político e institucional que genera el texto enviado al Congreso.