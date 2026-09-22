Sanción definitiva a la donación de un inmueble al Club de Autos de Colección Salta

En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó – en definitiva – la autorización al Ejecutivo para transferir, en carácter de donación, un inmueble para el Club de Autos de Colección Salta.

“Hace más de 20 años se le dio al club, por comodato, el espacio que no es muy grande”, explicó la diputada Mónica Juárez al momento de informar sobre el proyecto.

No obstante, señaló que cuando se habla de este club lo primero que aparece en el imaginario social es la idea de que se trata de un juguete para que se diviertan los millonarios, sin embargo, el club ha desarrollado una importante labor social a lo largo de su existencia.

“Es un club conformado por distintas personas con distintos apellidos, hay algún Olmedo, algún Juárez, algún Mamaní”, describió la legisladora, y aseguró que la organización – por ejemplo – ha llevado bicicletas como donación a lugares inhóspitos del territorio salteño.

Además, Juárez indicó que en los clubes de otras provincias no pueden ingresar mujeres, en contraposición, el Club de Salta es abierto a todos.

“Tiene una función muy importante en la sociedad porque hace trascender a la provincia de muchas maneras. Fueron los organizadores de carreras que trajo mucho turismo a Salta”, finalizó.

El proyecto, aprobado, pasa al Ejecutivo para su promulgación.