Se aprobó el acompañamiento a la trayectoria educativa de estudiantes deportistas

En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados salteña dio media sanción al proyecto de ley que establece el acompañamiento a la trayectoria educativa de estudiantes deportistas.

Así las cosas, el diputado Guillermo Kripper explicó que actualmente los niños, niñas, adolescentes y jóvenes deportistas están amparados por ley nacional con las licencias deportivas, por lo que pueden justificar sus inasistencias cuando están en plena competición.

“Lo que no tiene la ley nacional es el acompañamiento académico, es decir, muchos salen a competir o a concentrar o a un entrenamiento importante y pierden contenido pedagógico, lamentablemente, perjudicando a los chicos que, muchas veces, tienen que elegir entre estudiar o competir”, señaló.

Kripper indicó que, para saldar la situación, esta ley prevé la generación de un dispositivo académico para acompañar al deportista y que de esta forma pueda rendir, recuperar contenidos y continuar con sus estudios.

El proyecto pasa al Senado en revisión.