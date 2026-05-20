Salta recuperó $4.000 millones en medicamentos oncológicos que Nación había cortado

Luego de participar de una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), el ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, destacó que las provincias consiguieron frenar nuevos recortes nacionales vinculados a medicamentos oncológicos y tratamientos de alto costo.

El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, junto a representantes sanitarios de las 24 jurisdicciones del país.

Mangione reconoció por Aries que la reunión estuvo marcada por fuertes discusiones debido a la preocupación de las provincias por posibles recortes en la entrega de medicamentos. “Tuvimos una pelea muy grande”, expresó.

El funcionario explicó que llegó al encuentro con informes y números detallados sobre el impacto que tendrían los recortes para el sistema sanitario salteño. “A nosotros nos significaba entre 3.000 y 4.000 millones de pesos mensuales”, sostuvo.

Además, indicó que existía la posibilidad de un nuevo recorte nacional de 67 mil millones de pesos, lo que habría significado una pérdida cercana a los 2.500 millones para la provincia. “No podían seguir recortando así”, afirmó.

Según detalló, tras las negociaciones se logró garantizar por escrito la continuidad de la provisión de drogas oncológicas, medicamentos de alto costo y 22 fármacos incluidos dentro del Plan Remediar.

Mangione recordó que anteriormente había cuestionado parte del funcionamiento del programa nacional por la compra de medicamentos que no eran utilizados, aunque remarcó que ahora se acordó una lista concreta de insumos prioritarios. “Fuimos con números y con los medicamentos que realmente se necesitan”, señaló.

El ministro también destacó que el beneficio alcanzará a todas las provincias y no solamente a Salta. “Logramos que se consiga para todo el país”, afirmó.

La jornada concluyó con la firma de un acta compromiso entre Nación y las provincias para fortalecer el funcionamiento del sistema sanitario federal y garantizar la distribución de insumos estratégicos y vacunas.