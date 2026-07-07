La emoción del Mundial también pone a prueba al corazón, advierten especialistas

La heroica clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial volvió a poner a prueba los nervios de millones de hinchas. Pero, además de la tensión futbolera, los partidos de alta intensidad también pueden tener consecuencias sobre la salud cardiovascular.

"Lo vi, lo sufrí como todos los demás, sintiendo el corazón a mil. Es un riesgo, sin duda es un riesgo. Eso está estadísticamente visto: los días de partidos de mucha relevancia hay un aumento de eventos cardiovasculares", expresó el cardiólogo Sebastián Schanz, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

Como ejemplo, recordó que tras la final del Mundial 2014 entre Argentina y Alemania se registró un incremento en la cantidad de infartos en el país europeo. No obstante, Schanz aclaró que el desenlace de un partido no determina por sí solo la salud del corazón, sino que el mayor peso recae sobre el estilo de vida que cada persona sostiene durante todo el año.

"Lo importante no es lo que hacemos el día del partido, sino lo que hacemos el resto del año, porque ese día es difícil cambiar el estado de salud de nuestro corazón", afirmó.

En ese sentido, apeló a una comparación para explicar la importancia de la prevención. Entre los principales factores de riesgo, enumeró la alimentación inadecuada, el sedentarismo, el tabaquismo, el consumo de sustancias, el mal descanso, la obesidad, la hipertensión, la diabetes y el colesterol elevado.

"Hoy se sabe con estudios científicos que algunos métodos de relajación y de meditación tienen un impacto significativo sobre los mecanismos del cuerpo relacionados con el estrés. El mindfulness, por ejemplo, es una forma de meditación muy sencilla que se concentra en la respiración y tiene mucho respaldo científico sobre sus beneficios", concluyó.