“Blindar” la propiedad privada: los detalles que dio el Gobierno sobre el proyecto que promueve

El funcionario se refirió, entre una extensa lista, a los cambios que plantea el proyecto oficial para Ley de Propiedad Privada. Según los fundamentos que remarcó, la iniciativa surge para revertir décadas de "inseguridad jurídica" que posicionaron al país con 41 puntos en el Índice de Libertad Económica, por debajo del promedio mundial de 52.

Luego, habrá una nueva reunión de la mesa política, en la que se buscará definir la hoja de ruta legislativa para avanzar con las reformas que impulsa el presidente Javier Milei.

El proyecto, que será tratado este jueves en el Senado, se estructura sobre cinco ejes fundamentales que mencionó Ravier.

Reforma de la Ley de Expropiaciones

Se propone modificar la Ley 21.499 para impedir abusos por parte del Estado. Los cambios incluyen definiciones más exigentes sobre la “utilidad pública” y garantizan una reparación plena para el expropiado. La indemnización se basará en la valuación del bien previa al anuncio oficial y se actualizará mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Agilización de Desalojos

Para combatir la ocupación ilegal, el proceso de desalojo dejará de tramitarse por vía ordinaria y pasará a realizarse mediante juicio sumarísimo. El objetivo es reducir los “plazos de resolución de años a solo meses”, agilizando la identificación judicial y reduciendo la burocracia para obtener medidas cautelares.

Ley de Tierras Rurales

Se eliminan las restricciones generales para que extranjeros adquieran tierras rurales, bajo la premisa de fomentar la inversión. Sin embargo, el proyecto distingue entre inversores privados y Estados extranjeros.

Para estos últimos (y sus empresas controladas), se endurecen los controles: requerirán autorización específica para compras que hoy son libres hasta las 1000 hectáreas, y se penalizará el uso de testaferros como simulación ilícita.

Modificaciones a la Ley de Fuego

El proyecto, según indicó, deroga la reforma de 2020, impulsada por Máximo Kirchner, que imponía restricciones a campos agrícolas y bosques implantados tras un incendio.

El Gobierno argumenta que el régimen actual castiga al productor víctima de “siniestros accidentales”. Se aclara que la protección de los bosques nativos (Ley de Bosques) no tendrá cambios.

Modernización del Registro de la Propiedad Inmueble

Se impulsa la digitalización total del sistema y se establecen plazos máximos para los trámites. Además, se creará una Ventanilla Única Federal, un portal centralizado para acceder a información registral de todo el país respetando las autonomías provinciales, con el fin de otorgar mayor certeza a las operaciones de compra, venta e hipoteca.

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