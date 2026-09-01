De los rodados retenidos 50 fueron automóviles, 139 motos, 11 camionetas, 7 furgones, 4 traffics y 2 camiones. Se efectuaron por falta de documentación y/o alcoholemia positiva.
Riesgo alto de incendios en Salta: piden evitar quemas y fogatas
Salta01/09/2026Ivana Chañi
Las condiciones meteorológicas favorecen una rápida propagación del fuego. Recomiendan evitar quemas, fogatas y extremar las precauciones.
Salta mantiene este martes 1 de septiembre un nivel alto de peligro de incendios forestales, de acuerdo con el Índice Meteorológico de Peligro de Incendios.
Las condiciones previstas para la jornada son favorables para una rápida propagación del fuego, por lo que cualquier foco podría extenderse con mayor facilidad.
Ante este escenario, las autoridades recomiendan no realizar quemas ni encender fogatas, evitar cualquier uso innecesario del fuego y extremar las precauciones en zonas con vegetación seca.
El nivel alto implica que las condiciones meteorológicas aumentan el peligro de propagación, por lo que se solicita especial cuidado durante toda la jornada.
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