Oficializaron la prórroga de la emergencia sociosanitaria en el norte salteño

La medida fue oficializada mediante el Decreto Nº 294 publicado este miércoles en el Boletín Oficial. El Ejecutivo argumentó que, si bien hubo avances en la atención de la situación crítica, aún persisten problemáticas que requieren políticas sostenidas y soluciones integrales.

El Gobierno de la Provincia de Salta prorrogó por otros 180 días el estado de emergencia sociosanitaria en los departamentos Orán, General San Martín y Rivadavia, a través del Decreto Nº 294 difundido este miércoles en el Boletín Oficial.

La medida extiende la vigencia de la Ley Nº 8185 y sus sucesivas prórrogas, que habían declarado la emergencia en la región debido a la situación social y sanitaria que afecta a esas zonas del norte provincial.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo provincial sostuvo que las acciones implementadas permitieron “avances significativos” para reducir los efectos de la emergencia, aunque remarcó que todavía subsisten circunstancias que hacen necesario continuar con políticas públicas específicas.

“El Estado Provincial logró avances significativos en la atención de la situación crítica que afecta a la población comprendida”, señala el texto oficial, aunque advierte que aún se requieren “soluciones integrales y permanentes”.

La prórroga fue dispuesta en el marco de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por el artículo 2º de la Ley Nº 8522, que autoriza extender la emergencia por hasta 180 días.