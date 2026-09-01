Salta se prepara como “ciudad santuario” y estrena un paseo sobre la historia del Milagro

Salta sumó un nuevo espacio vinculado a las celebraciones del Milagro. El coordinador del Ente de Turismo, Fernando García Soria, explicó por Aries que el paseo está compuesto por seis paneles informativos que recorren la historia de la festividad, desde la llegada de las imágenes hasta el protagonismo que tienen actualmente los peregrinos.

“La finalidad es recuperar también un espacio público y poner una cartelería informativa respecto a lo que es la historia del Milagro”, señaló García Soria. Los paneles incluyen una línea de tiempo, referencias al Señor y la Virgen del Milagro y distintos momentos que forman parte de la celebración.

La intervención forma parte de “Caminos del Milagro”, proyecto que también contempla el Parque Lineal del Peregrino sobre avenida Kennedy y la puesta en valor del Pasaje Catedral. La iniciativa busca incorporar al paisaje urbano elementos vinculados a una de las manifestaciones religiosas más importantes de Salta.

García Soria sostuvo que la propuesta forma parte de una idea más amplia: posicionar a Salta como una “ciudad santuario” durante septiembre. “Toda la ciudad se prepara estos días para recibir a los peregrinos”, afirmó, y destacó la hospitalidad de los salteños con quienes llegan desde distintos puntos de la provincia y del país.

Sobre el movimiento turístico esperado, reconoció el contexto económico complejo, pero recordó que el año pasado la cantidad de visitantes durante el Milagro superó las expectativas. Para el funcionario, la festividad sigue siendo uno de los momentos de mayor convocatoria para la ciudad y combina turismo, fe y peregrinación.