Durand apuesta a convertir a Salta en un punto fuerte del turismo de fe

La Municipalidad de Salta busca aprovechar el peso histórico y cultural del Milagro para consolidar a la ciudad como un destino de turismo religioso durante todo el año.

El intendente Emiliano Durand explicó que las obras realizadas en el entorno de la Catedral y el nuevo Paseo del Peregrino forman parte de una estrategia más amplia que apunta a integrar distintos espacios vinculados con la fe y el patrimonio salteño.

“Es parte de un plan mucho más grande”, sostuvo el jefe comunal, al señalar que las intervenciones no estarán limitadas a los días centrales del Milagro.

El proyecto contempla hacer obras también en la Iglesia y Convento de San Francisco y a la Iglesia de La Viña, dos de los principales templos históricos de la capital.

El Municipio busca que la enorme convocatoria del Milagro funcione como plataforma para posicionar a Salta dentro del turismo de fe, con una propuesta que combine patrimonio, historia, arquitectura y religiosidad durante todo el año.