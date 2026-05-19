Diversidad sexual, tecnología y ambiente: los cambios que suma Pichanal a su Carta Orgánica

La Convención Municipal de Pichanal avanza en la reforma de su Carta Orgánica, con cambios que buscan adaptar la norma local a la última reforma de la Constitución de Salta y actualizarla a los desafíos actuales.

El convencional Jocha Castro Videla explicó en N&N por Aries que, en el caso de Pichanal, la reforma puede ser total, por lo que no solo se están adecuando artículos, sino también modificando, incorporando y eliminando capítulos de una Carta Orgánica que data de 1995.

En la sesión de ayer, una de las últimas del proceso, se aprobaron tres proyectos que el convencional consideró “innovadores” para la provincia.

Diversidad, tecnología y ambiente

Uno de los artículos incorporados reconoce y respeta la diversidad sexual y de género, además de promover políticas públicas de inclusión, igualdad de oportunidades y prevención de toda forma de discriminación.

También se aprobó un capítulo sobre innovación, investigación y economía del conocimiento, con el objetivo de incorporar nuevas tecnologías y promover su desarrollo como fuente de crecimiento intelectual, cultural, laboral y económico para la localidad.

El tercer punto aprobado está vinculado al medio ambiente, aunque con una mirada más amplia. Según explicó Castro Videla, se incorporaron conceptos como casa común, ecología integral y fraternidad universal, inspirados en el pensamiento del papa Francisco.

Desde la Convención destacaron que la reforma busca modernizar la Carta Orgánica y proyectar el funcionamiento institucional de Pichanal hacia los próximos años.