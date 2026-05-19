Salta coordinó con Nación el envío de medicamentos de alto costo

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, participó de una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), encabezada por el titular de la cartera sanitaria nacional, Mario Lugones y de la que formaron parte los titulares de salud de las 24 jurisdicciones del país.

Durante el encuentro, se analizó detalladamente el circuito de compras de medicamentos oncológicos y de alto costo, y se ratificaron las proyecciones presupuestarias para el sector.

La jornada de trabajo concluyó con la rúbrica de un acta de compromiso orientada a fortalecer el funcionamiento del sistema sanitario federal, agilizar la gestión de insumos estratégicos y asegurar la correcta distribución de las vacunas que integran el calendario nacional.

Al finalizar el encuentro, Federico Mangione destacó la importancia de haber llevado el reclamo y la realidad de la provincia a la mesa federal. Al respecto, el funcionario salteño remarcó: "Firmé junto a mis pares de todo el país este compromiso para fortalecer el sistema federal, pero manteniéndome firme en la postura de exigir que Nación garantice de manera urgente la provisión de los medicamentos, especialmente aquellos oncológicos y de alto costo que impactan directamente en la vida de los pacientes".

Por su parte, desde la cartera nacional se aseguró que el financiamiento de los programas sanitarios vigentes se encuentra plenamente garantizado a través de la optimización y eficientización de los sistemas de compra directa.

En este sentido, el documento refrendado por los ministros establece que Nación mantendrá su rol rector en la coordinación de políticas y el abastecimiento de recursos estratégicos, mientras que las provincias continuarán con la gestión operativa de los servicios de salud locales.

Finalmente, durante la sesión del COFESA también se evaluaron los avances de la Campaña Nacional de Vacunación Antigripal, la situación epidemiológica regional de diversas patologías y los proyectos normativos impulsados por el INCUCAI para optimizar los procesos de procuración y trasplante en todo el territorio argentino.