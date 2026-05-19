Por el frío, el Hogar de Noche llegó a 71 asistencias y se acerca al límite de camas

El descenso de la temperatura empezó a reflejarse en una mayor demanda de asistencia en el Hogar de Noche, el dispositivo destinado a contener a personas en situación de calle durante la temporada invernal.

Según información a la que accedió Aries, durante la noche del lunes 18 al martes 19 de mayo fueron asistidas 71 personas, de las cuales 7 fueron mujeres.

El dato corresponde al período de funcionamiento del dispositivo, que abre sus puertas a las 20 horas y permanece activo hasta las 8 de la mañana del día siguiente.

La cifra marca un incremento respecto del promedio de 65 asistencias diarias informado durante el fin de semana y se acerca a la capacidad inicial del espacio, que cuenta con 75 camas.

El Hogar de Noche funciona en 20 de Febrero 231 y brinda alojamiento, alimentación, higiene y asistencia sanitaria a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad frente al frío.

Más demanda por las bajas temperaturas

El aumento de la asistencia se da en un contexto de jornadas frías en la ciudad de Salta y de refuerzo de los dispositivos de contención para personas en situación de calle.

En ese marco, el municipio anunció el Operativo Bajo Cero, con recorridas nocturnas por plazas, cajeros automáticos y otros puntos donde suelen permanecer personas expuestas a las bajas temperaturas.

El objetivo es detectar casos de riesgo, ofrecer asistencia y articular traslados al Hogar de Noche cuando las personas acepten recibir contención.

El dispositivo forma parte del operativo invernal articulado entre Provincia, Municipio y áreas de Salud, Seguridad y Desarrollo Social, con el propósito de brindar una respuesta rápida ante las noches de frío intenso.