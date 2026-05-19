Por el frío, el Hogar de Noche llegó a 71 asistencias y se acerca al límite de camas

La cifra supera el promedio informado de 65 asistencias diarias y se acerca a la capacidad inicial de 75 camas. En ese marco, el municipio anunció el Operativo Bajo Cero, con recorridas nocturnas por plazas, cajeros automáticos y otros puntos.
 
Salta19/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

HOGAR DE NOCHE

El descenso de la temperatura empezó a reflejarse en una mayor demanda de asistencia en el Hogar de Noche, el dispositivo destinado a contener a personas en situación de calle durante la temporada invernal.

Según información a la que accedió Aries, durante la noche del lunes 18 al martes 19 de mayo fueron asistidas 71 personas, de las cuales 7 fueron mujeres.

El dato corresponde al período de funcionamiento del dispositivo, que abre sus puertas a las 20 horas y permanece activo hasta las 8 de la mañana del día siguiente.

La cifra marca un incremento respecto del promedio de 65 asistencias diarias informado durante el fin de semana y se acerca a la capacidad inicial del espacio, que cuenta con 75 camas.

El Hogar de Noche funciona en 20 de Febrero 231 y brinda alojamiento, alimentación, higiene y asistencia sanitaria a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad frente al frío.

multimedia.normal.b429e1ca28e8b0ae.37333538312d6d616e69616e612d6c6c6567612d656c2d6672696f2d792d73615Salta amaneció al borde de los 0° y podría registrar temperaturas bajo cero

Más demanda por las bajas temperaturas

El aumento de la asistencia se da en un contexto de jornadas frías en la ciudad de Salta y de refuerzo de los dispositivos de contención para personas en situación de calle.

En ese marco, el municipio anunció el Operativo Bajo Cero, con recorridas nocturnas por plazas, cajeros automáticos y otros puntos donde suelen permanecer personas expuestas a las bajas temperaturas.

El objetivo es detectar casos de riesgo, ofrecer asistencia y articular traslados al Hogar de Noche cuando las personas acepten recibir contención.

El dispositivo forma parte del operativo invernal articulado entre Provincia, Municipio y áreas de Salud, Seguridad y Desarrollo Social, con el propósito de brindar una respuesta rápida ante las noches de frío intenso.

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