Los empleados de comercio recibirán un aumento salarial de 5,7% en tres tramos

El incremento del 5,7% se pagará de manera escalonada, en tres tramos del 1,9% cada uno. El primer tramo se abonará a partir del mes de julio de 2026, el segundo a partir de agosto de 2026 y el tercero a partir de septiembre de 2026.

En el marco del entendimiento, y en atención a la situación actual, los firmantes acordaron además prorrogar la incorporación de la suma fija no remunerativa de $120.000 vigente, que se irá sumando a las escalas básicas convencionales en seis cuotas de $20.000 cada una: la primera con los básicos de diciembre de 2026, y las siguientes con los básicos de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2027, respectivamente. Las sumas no remunerativas pendientes de incorporación se liquidarán de acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del acuerdo suscripto el 26 de marzo de 2026.