ARCA reglamentó el RIMI: qué significa para las PyMEs

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero, junto con las secretarías de Energía y Agricultura, Ganadería y Pesca, reglamentó aspectos operativos del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones, conocido como RIMI.

La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial mediante la Resolución General Conjunta 5849/2026.

El régimen contempla beneficios impositivos vinculados a la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y a la devolución de créditos fiscales del IVA para inversiones productivas realizadas en el país.

Según la norma, podrán acceder al beneficio las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, hasta la categoría Mediana Empresa Tramo 2, siempre que realicen inversiones productivas y cumplan con los requisitos establecidos.

La reglamentación también alcanza a inversiones en sistemas o equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo para el sector agropecuario y bienes semovientes, que podrán ser promovidas independientemente del monto de inversión involucrado.

Para tramitar los beneficios, la registración de inversiones y la gestión integral del régimen se realizará mediante el servicio web Sistema de Gestión de Inversiones, que implementará la ARCA.

La medida entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y puede resultar de interés para productores, empresas agropecuarias y PyMEs de Salta que proyecten inversiones productivas.