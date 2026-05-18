Bausili: "No es una prioridad levantar el cepo para empresas"

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, aseguró este lunes que no es una prioridad de la autoridad monetaria levantar el cepo cambiario para empresas. La conducción de la entidad se mostró más que cómoda con este nivel del tipo de cambio, ya que no está afectando las cuentas externas.

"En materia cambiaria, nuestro foco está en el sector externo; es decir, que las exportaciones puedan funcionar bien y que las importaciones puedan funcionar bien. Nos preocupa más eso que el atesoramiento para capital de trabajo de las empresas que no están involucradas en estas operaciones", expresó Bausili, en el marco de una conferencia de prensa que tuvo como objetivo primordial repasar lo más relevante del últimoInforme de Política Monetaria (IPOM) y los Estados Contables Ejercicio 2025.

En ese sentido, destacó que, desde el lanzamiento del esquema de bandas, las cantidades exportadas marcan récords mes a mes y que, en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el sector privado pronosticó un nuevo máximo histórico para las exportaciones de 2026, de u$s96.000 millones. Paralelamente, afirmó que las importaciones se encuentran en valores similares a los de períodos anteriores de ciclos positivos en materia de actividad económica.

"No es que las empresas no puedan manejar su capital del trabajo en dólares. Pueden hacerlo, pero en el mercado financiero, que es mucho más flexible que en países que no tienen cuentas domésticas en dólares, como Brasil".

Por lo tanto, remarcó, "no es una prioridad (levantar el cepo a empresas)". "Nos preocupa más el funcionamiento de la economía", insistió.

Desde el BCRA entienden que ya se dieron pasos importantes en torno a las regulaciones que tenían las empresas para acceder al mercado de cambios, como los casos de la normalización en los pagos de importaciones desde fines de 2024 y la posibilidad de distribuir dividendos, que comenzó a regir este año.