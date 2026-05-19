Corte programado de Edesa para este martes 19 de mayo

La empresa Edesa informó que este martes 19 de mayo se realizará un corte programado de energía eléctrica en una zona de la provincia de Salta, en el marco de trabajos de renovación de la red de media y baja tensión.

De acuerdo con el cronograma difundido por la empresa, la interrupción del servicio está prevista en la zona de Joaquín V. González, sobre Ruta Nacional 16 Este, desde las 8 de la mañana, con una duración estimada de 3 horas.

El corte afectará al pueblo de El Quebrachal y a los barrios Jonavi, Santa Rosa, Municipal, La Esperanza, Provipo, 117 Viviendas, Eva Perón, Centro Oeste, Robustiano Saravia, San Ceferino, Aborigen, Centro, Ferroviario, La Tablada, Loteo Touroski, 50 Viviendas y zonas aledañas.

Según informó Edesa, el motivo de la interrupción será la renovación de red de media y baja tensión.

El cronograma de cortes continuará durante la semana en otros puntos de la provincia. Para el miércoles 20 de mayo, están previstas interrupciones en Apolinario Saravia, Embarcación y La Silleta. El jueves 21 habrá trabajos en General Güemes, mientras que el viernes 22 los cortes alcanzarán zonas de Tartagal Oeste y Metán.

Desde la empresa recordaron que se trata de trabajos programados, por lo que recomendaron a los usuarios tomar las previsiones necesarias durante el tiempo que dure la interrupción del servicio.