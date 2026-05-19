Cómo estará el tiempo este martes en Salta

El Servicio Meteorológico Nacional informó una mañana muy fría en la ciudad de Salta, con una mínima de 0°C. Para este martes 19 de mayo se espera una jornada despejada, con una máxima estimada en 15°C
 
Salta19/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

salta 2026

El martes 19 de mayo comenzó con temperaturas muy bajas en la ciudad de Salta. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima llegó a los 0 grados durante la mañana.

De acuerdo con el reporte del organismo nacional, el cielo se mantiene despejado y la temperatura máxima prevista para la jornada alcanzaría los 15 grados.

El informe también indica buena visibilidad y no se registran probabilidades de precipitaciones para este martes. Ante este panorama, se recomienda a la población tomar recaudos frente al frío, especialmente durante las primeras horas de la mañana y hacia la noche.

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