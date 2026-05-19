Cómo estará el tiempo este martes en Salta

El martes 19 de mayo comenzó con temperaturas muy bajas en la ciudad de Salta. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima llegó a los 0 grados durante la mañana.

De acuerdo con el reporte del organismo nacional, el cielo se mantiene despejado y la temperatura máxima prevista para la jornada alcanzaría los 15 grados.

El informe también indica buena visibilidad y no se registran probabilidades de precipitaciones para este martes. Ante este panorama, se recomienda a la población tomar recaudos frente al frío, especialmente durante las primeras horas de la mañana y hacia la noche.