EDESA amplió conexiones eléctricas en Cachi y beneficia a más de 100 familias

EDESA llevó adelante una obra de ampliación de red eléctrica en barrio El Angosto, ubicado en el paraje homónimo de la localidad de Cachi, con el objetivo de mejorar el servicio y garantizar mejores condiciones de acceso al suministro.

Los trabajos se concretaron en el marco del programa Energía Que Incluye y benefician a más de 100 familias de la zona. La intervención incluyó la excavación de pozos, colocación de postes, tendido de conductores y la repotenciación de un transformador existente.

Desde la empresa destacaron que este tipo de obras no solo permite incorporar nuevos usuarios al sistema eléctrico formal, sino que también contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes del lugar.

El programa Energía Que Incluye promueve la inclusión energética mediante obras de infraestructura que buscan garantizar seguridad, equidad y acceso al servicio eléctrico en distintos puntos de la provincia.

Con esta iniciativa, EDESA ratificó su compromiso de continuar desarrollando soluciones que acompañen el crecimiento de las localidades del interior salteño y mejoren la calidad del servicio para los usuarios.