EDESA amplió conexiones eléctricas en Cachi y beneficia a más de 100 familias
Salta18/05/2026Ivana Chañi
La obra se realizó en barrio El Angosto, en el marco del programa Energía Que Incluye. Los trabajos permitieron mejorar la calidad del suministro eléctrico y acompañar el crecimiento de la zona.
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