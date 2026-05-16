Fuerzas de seguridad, emergencias y docencia: Los sectores más expuestos al estrés laboral

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El impacto de la salud mental en el trabajo no se expresa únicamente en accidentes o incidentes visibles. También aparece en cuadros de ansiedad, desgaste, sobrecarga y malestar que pueden avanzar de manera silenciosa dentro de distintas organizaciones.

En diálogo con Vale Todo por Aries , el director de Consultora Prisma, Rodrigo Albornoz, sostuvo que todavía existe una deuda importante en materia de información sobre enfermedades laborales vinculadas al bienestar mental.

Consultado sobre la diferencia entre accidentes laborales y enfermedades laborales, el especialista advirtió que faltan datos fiables para dimensionar con claridad cómo impactan estos problemas en los distintos sectores de trabajo.

De todos modos, señaló que hay actividades especialmente expuestas al estrés laboral y al desgaste, entre ellas las fuerzas de seguridad, los servicios de emergencia, los trabajadores que mantienen contacto directo con ciudadanos, el personal vinculado a áreas de quirófano y la docencia.

Albornoz aclaró que esto no significa que otros ámbitos estén libres de riesgos. Incluso modalidades como el home office, extendidas después de la pandemia, también pueden generar estrés, aislamiento o sobrecarga.

El director de Prisma sostuvo que la salud mental debe ser entendida como parte de la salud integral de las personas y no como un tema secundario. Según explicó, el bienestar de los trabajadores también puede incidir en la productividad, la calidad del servicio y el funcionamiento general de una organización.

En ese contexto, la consultora realizará el miércoles 20 de mayo, a las 19, el webinar “Lo que no se mide también impacta: riesgos psicosociales en seguridad, higiene y salud laboral”, como parte de una mirada preventiva sobre estos problemas