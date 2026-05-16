No todo es casco y arnés: Advierten que el estado mental influye en los accidentes laborales

La prevención de accidentes laborales no depende únicamente del uso de elementos de seguridad, protocolos o condiciones técnicas. También interviene el factor humano, especialmente el estado mental con el que una persona realiza su tarea.

Así lo advirtió Rodrigo Albornoz, director de Consultora Prisma, en Vale Todo por Aries, al analizar la relación entre salud mental, seguridad e higiene laboral.

El especialista explicó que, cuando ocurre un incidente, suelen abrirse investigaciones para determinar qué pasó. Sin embargo, remarcó que además de revisar equipos, procedimientos y condiciones materiales, también debe observarse cómo se encontraba el trabajador al momento del hecho.

“No hablamos solamente del equipo de seguridad disponible o del estado de ese equipo, sino del estado mental de las personas dentro del ámbito laboral”, señaló.

Albornoz sostuvo que existen herramientas para medir situaciones como el estrés, la sobrecarga mental y el clima laboral. Aclaró que una misma exigencia puede ser vivida de manera distinta por cada trabajador: mientras algunos pueden afrontarla sin dificultad, otros pueden sentirla como una carga excesiva.

También remarcó que la vida personal y el trabajo no pueden separarse completamente. En ese sentido, planteó que el ser humano no puede “dejar en su casa lo que es” y llevar al empleo únicamente lo relacionado con su tarea.

Para el director de Prisma, las organizaciones deben avanzar en políticas de prevención, cuidado y promoción de conductas saludables. “Siempre es más barato prevenir que curar y rehabilitar”, afirmó.

En ese marco, Prisma realizará el miércoles 20 de mayo, a las 19, un encuentro online sobre riesgos psicosociales en seguridad, higiene y salud laboral, orientado a analizar cómo lo que no se mide también puede impactar en la prevención de incidentes.