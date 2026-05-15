La Justicia decretó la intervención judicial del PJ Salta: Gambetta será el interventor

Este viernes, la Justicia Electoral dictaminó la intervención judicial del Partido Justicialista de Salta luego de un reclamo impulsado por Esteban Amat, expresidente del espacio hasta la intervención partidaria ocurrida en febrero de 2025..

En su presentación, Amat solicitó que se convocara inmediatamente a elecciones internas, así como la normalización del partido y, eventualmente, la intervención judicial del mismo.

Así las cosas, la Justicia consideró que la intervención partidaria no redundó en avances reales en la normalización ya que no nunca convocó a elecciones internas efectivas y puso en duda la tarea realizada hasta el momento por los interventores.

En tanto, el tribunal advirtió que la intervención partidaria debe ser una medida excepcional y temporal, y no un mecanismo permanente de control político, perjudicando de esta forma a los afiliados porque no pueden desarrollar la vida interna del espacio ni elegir sus propias autoridades.

Además, el fallo apunta a que la conducción nacional del PJ mostró incapacidad para gestionar políticamente las diferencias.

Finalmente, el fallo decretó la intervención judicial del PJ Salta y designó a José Luis Napoleón Gambetta como interventor, ordenándole la normalización del partido y la organización del proceso electoral interno. Gambetta deberá presentar informes quincenales ante la Justicia Electoral.