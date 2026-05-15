Danza, música y memoria: Salta homenajeará a Mercedes Sosa a 90 años de su natalicio

A 90 años del natalicio de Mercedes Sosa, Salta será escenario de una gala homenaje que combinará danza, música sinfónica y memoria popular para recordar el legado de una de las voces más importantes de Latinoamérica.

Durante su columna de cultura en N&N por Aries, la periodista Andrea Sztychmasjter anticipó la presentación de “Somos Mercedes”, una propuesta artística que se realizará el sábado 23 y domingo 24 de mayo, a las 21, en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia.

El espectáculo estará a cargo del Ballet Folclórico de la Provincia, dirigido por Daniel Espoz, junto a la Orquesta Sinfónica de Salta, que será dirigida en esta ocasión por el maestro invitado Sebastián Giraudo.

La puesta contará además con las voces de Alma Carpera y Lucía Guanca, mientras que la dirección artística estará a cargo de Patricia Padilla.

“Es un exquisito homenaje a Mercedes Sosa, donde nos encontraremos con muchas de sus interpretaciones más populares”, expresó Daniel Espoz, al invitar al público salteño a participar de la gala.

Desde la organización destacaron que la propuesta buscará unir la fuerza expresiva de la danza folklórica con la profundidad de la música sinfónica, a través de una mirada contemporánea y colectiva sobre la obra de “La Negra”.

Sztychmasjter remarcó además el vínculo profundo de Mercedes Sosa con Salta, no solo por su paso por peñas emblemáticas como Balderrama, sino también por haber interpretado obras de grandes autores ligados a la provincia y al cancionero popular argentino.

La columnista recordó que Mercedes Sosa fue mucho más que una referente del folklore: llevó la música argentina al mundo y convirtió su voz en una herramienta de identidad, memoria, compromiso social y defensa de los pueblos latinoamericanos.

Las entradas tienen valores de entre $8.000 y $12.000 y pueden adquirirse a través de la plataforma Vamos Salta o en la boletería del teatro. Además, se mantiene un cupo gratuito para estudiantes y jubilados.