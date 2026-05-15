“Estamos viviendo un atropello tremendo”, dijo Clemente Vera tras el traslado forzoso de su esposa

La reapertura de la investigación por el crimen de las turistas francesas sumó este viernes un nuevo episodio de fuerte tensión en las instalaciones del CIF, donde Elizabeth Yapura, esposa de Clemente Vera, fue trasladada por la fuerza para la realización de una muestra de ADN compulsiva.

“Ella pidió hablar con algún fiscal para solicitar personalmente que aceptaran el perito de parte y acceder tranquilamente al hisopado, pero no le dieron respuesta”, expresó Santos Clemente Vera, esposo de Elizabeth Yapura, en diálogo con N&N.

El hombre aseguró además que el procedimiento fue violento y describió la escena como “un atropello tremendo”. “La llevaron arrastrándola por el piso. Ella solamente pedía que acepten el perito de parte”, sostuvo visiblemente afectado.

Santos Vera también remarcó el delicado estado de salud de su esposa y cuestionó la falta de consideración por parte de las autoridades judiciales. “Ella tiene problemas de salud, está en tratamiento oncológico. Solo queríamos que se respete lo que habían dicho ayer”, afirmó.

Mientras tanto, familiares y abogados permanecían en el CIF a la espera de novedades sobre el avance del procedimiento y las decisiones judiciales vinculadas a la causa.