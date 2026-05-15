A la fuerza: Polémica por el ADN compulsivo a la esposa de Vera y sin perito de parte

La reapertura de la investigación por el asesinato de las turistas francesas, Cassandre Bouvier y Houria Moumni, continúa generando controversias luego de que Elizabeth Yapura, esposa de Clemente Vera, fuera trasladada por la fuerza para la realización de una muestra de ADN compulsiva, medida que la defensa venía impugnando desde hace semanas.

Yapura ya se había negado anteriormente a someterse al estudio de manera voluntaria, motivo por el cual la Justicia avanzó con la orden compulsiva. Sin embargo, los abogados de la familia Vera intentaron evitar el procedimiento argumentando el delicado estado de salud de la mujer, quien atraviesa un tratamiento oncológico.

De acuerdo con el relato de la defensa, solicitaron que fueran ellos mismos quienes trasladaran a Yapura para evitar una situación traumática, aunque finalmente el procedimiento se concretó bajo custodia.

La situación se tornó aún más polémica cuando los abogados denunciaron irregularidades en el expediente judicial. Según afirmaron, primero se habría extraviado el expediente completo y, una vez recuperado, desapareció la impugnación presentada contra la medida compulsiva.

La defensa sostiene además que, pese a que todavía no se resolvió formalmente esa impugnación, el procedimiento avanzó igualmente. A esto se suma otra discusión: la participación de un perito de parte durante la toma de muestras.

Según indicaron, el Ministerio Público Fiscal había aceptado inicialmente la presencia del perito propuesto por la familia Vera, aunque posteriormente esa autorización habría quedado en duda. En ese contexto, familiares y abogados permanecían este viernes en las instalaciones del CIF a la espera de definiciones sobre la realización del hisopado y la autorización definitiva para el perito de parte.