El Consejo Superior de la UNSa pidió a la Corte que avance con el financiamiento universitario

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta resolvió solicitar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que acelere el tratamiento y la resolución del recurso interpuesto por el Gobierno Nacional contra la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión fue tomada durante una sesión ordinaria del máximo órgano de gobierno de la UNSa, en un contexto de fuerte preocupación por la situación presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales.

Además, el Consejo Superior manifestó la necesidad de que la Corte avance favorablemente en la ejecución de la ley, con el objetivo de garantizar el normal funcionamiento del sistema universitario público y sostener las actividades académicas, científicas y de extensión.

La iniciativa fue presentada por el consejero superior Ezequiel Cohen, representante del claustro estudiantil de la Facultad de Humanidades, quien impulsó el pronunciamiento en defensa de la universidad pública y del financiamiento educativo establecido por ley.

Desde el cuerpo universitario remarcaron la importancia de contar con una resolución judicial urgente, ante la crítica situación presupuestaria que afecta a las casas de altos estudios en todo el país.

Durante el debate, la mayoría de los consejeros coincidió en la necesidad de que la Universidad exprese un claro posicionamiento político frente a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de desconocer una ley aprobada por el Poder Legislativo, también elegido por voto popular.